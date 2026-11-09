QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
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09.11.2026 17:20:54
Why Did QXO Stock Soar Monday?
Building supply company QXO (NYSE:QXO) was conceived and built by entrepreneur Brad Jacobs. News that he's starting yet another company might have spooked investors, but instead, it's helping to drive QXO shares higher today.
At 11:05 a.m. ET, the stock was trading higher by 16.7%.
Image source: The Motley Fool.
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