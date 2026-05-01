Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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01.05.2026 13:30:00
Why Did SoFi and Robinhood Stocks Fall After Earnings? The Good, The Bad, and What's Next
In this video, I will cover SoFi's (NASDAQ: SOFI) first-quarter earnings and Robinhood's earnings report and explain why both stocks are down. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of April. 29, 2026. The video was published on April. 29, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.04.26
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