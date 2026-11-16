Aurora Aktie
WKN DE: AURO11 / ISIN: DE0000AURO11
|
16.11.2026 22:35:02
Why Didn't Tilray Brands Make a Bid for Aurora Cannabis?
Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB) has been a surprisingly hot stock of late. Its value has been on the rise as both Curaleaf Holdings and Organigram Global have made offers for its business. Aurora has been encouraging investors to reject Curaleaf's takeover attempt and to instead agree to a friendly deal the company recently reached with Organigram.
What may be surprising, however, is that Tilray Brands (NASDAQ:TLRY), which has been hungry for growth and no stranger to acquisitions in recent years, didn't make a bid or appear interested. Here's why I think it didn't bother with a move that could have grown its market share in both Canada and international cannabis markets.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aurora
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Aurora
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.