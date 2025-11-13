Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|
14.11.2025 00:07:26
Why Digi International Stock Crushed it With a 7% Gain Today
Beating the consensus analyst estimates both for its trailing quarter and forward guidance, Digi International (NASDAQ: DGII) stock was a racehorse on Thursday. Its shares rose by a robust 7% the day after the company published its fiscal fourth-quarter 2025 figures. That rise looked particularly strong when compared to the 1.7% slide of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) across the trading session.Digi International, which focuses on Internet of Things (IoT) solutions, managed to increase its revenue by 9% year over year to $114 million, a new quarterly record. Also hitting an all-time high was annual recurring revenue (ARR), which totaled $152 million at quarter-end. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.