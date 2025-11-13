Digi International Aktie

WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

14.11.2025 00:07:26

Why Digi International Stock Crushed it With a 7% Gain Today

Why Digi International Stock Crushed it With a 7% Gain Today

Beating the consensus analyst estimates both for its trailing quarter and forward guidance, Digi International (NASDAQ: DGII) stock was a racehorse on Thursday. Its shares rose by a robust 7% the day after the company published its fiscal fourth-quarter 2025 figures. That rise looked particularly strong when compared to the 1.7% slide of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) across the trading session.Digi International, which focuses on Internet of Things (IoT) solutions, managed to increase its revenue by 9% year over year to $114 million, a new quarterly record. Also hitting an all-time high was annual recurring revenue (ARR), which totaled $152 million at quarter-end.
