Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
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23.11.2026 23:46:49
Why Digital Realty Trust Stock Moved Over 3% Higher on Monday
Investors were more than willing to put their trust in Digital Realty Trust (NYSE:DLR) stock at the start of the trading week. Shares of the data center real estate investment trust (REIT) ended Monday more than 3% higher, on the back of developments with one of the company's most important collaborators.
The No. 1 news item by far in the tech industry -- and indeed, global business -- was the reinstatement of Nvidia's (NASDAQ:NVDA) Jensen Huang as CEO. The move by that company's board of directors came mere days after Huang resigned his position following his admissions of extramarital affairs, one of which may have been with a person with ties to Chinese intelligence.
Image source: Getty Images.
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