Why Dime Commercial Bancshares Stock Rocked the Market Today

One of Tuesday's better-performing bank stocks was one of the sector's more low-key companies. Dime Commercial Bancshares (NYSE:DCOM) saw its shares zoom 6% higher on Tuesday, while the S&P 500 index could only muster a 0.3% gain. An encouraging quarterly earnings report and the announcement of a fresh acquisition drove investors into the stock that day.

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Dime's third-quarter total revenue rose by 19% year over year to more than $135 million. This, despite the New York-based bank's loans falling marginally over that stretch to under $10.8 billion. Deposits, on the other hand, increased 7% to $12.8 billion.

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