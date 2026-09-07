Sense Holdings Aktie
WKN DE: A0BLH2 / ISIN: US81725R1041
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07.09.2026 18:22:00
Why Does Amazon Trade at a Discount to Walmart and Costco? Here's the Only Answer That Makes Sense.
Never let it be said the stock market doesn't keep things interesting.The latest installment of the market's "huh?" series of developments concerns the current valuation levels of technology giant Amazon (NASDAQ: AMZN) compared to its brick-and-mortar retailing rivals Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco (NASDAQ: COST).Walmart stock is currently trading at 37 times this year's expected earnings, while Costco shares are priced at more than 44 times their projected earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
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