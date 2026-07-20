Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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20.07.2026 09:58:00
Why Does Donald Trump Think Australia Has the Answer to Social Security's Woes?
President Donald Trump has said that his administration is examining an overhaul of the U.S. retirement savings system, and that Trump would like that overhaul to be modeled on Australia's approach. While the president's details remain fuzzy, he promises the new system -- known as superannuation funds -- would be better for American workers. "They have a plan in Australia, which people really like. It’s really worked out very well, incredibly well, and very respected. And we’re going to be talking about that with Congress and see if we can implement it ..." Trump was quoted as saying July 6 during a Rose Garden lunch. Image source: The White House.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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