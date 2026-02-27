Donaldson Aktie
WKN: 859763 / ISIN: US2576511099
|
27.02.2026 20:07:13
Why Donaldson Stock Sank This Week, But You Shouldn't Sell in Panic
Shares of Donaldson Company (NYSE: DCI) were up nearly 24% this year through mid-February. Investor sentiment waned as earnings approached, and the stock dropped 18.2% at its lowest point this week, soon after its earnings were released on the morning of Feb. 26.Donaldson delivered record numbers for its second quarter of fiscal 2026, but they fell short of analysts' estimates. Even projections of a record year ahead couldn't save the stock price from falling. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donaldson Co. Inc.
|
25.02.26
|Ausblick: Donaldson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Donaldson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Donaldson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: Donaldson legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)