Duolingo Aktie

WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068

03.03.2026 23:16:22

Why Duolingo Stock Fell 24% in February

Shares of Duolingo (NASDAQ: DUOL) were among the losers last month, as the foreign language learning app posted a decline in a key user metric in its fourth-quarter earnings report at the end of the month.Prior to that, Duolingo shares had fallen on broader concerns about AI disruption, as investors see education apps like Duolingo as a prime target for AI.As a result, the stock finished the month down 25%, according to data from S&P Global Market Intelligence. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
