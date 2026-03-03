Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
03.03.2026 23:16:22
Why Duolingo Stock Fell 24% in February
Shares of Duolingo (NASDAQ: DUOL) were among the losers last month, as the foreign language learning app posted a decline in a key user metric in its fourth-quarter earnings report at the end of the month.Prior to that, Duolingo shares had fallen on broader concerns about AI disruption, as investors see education apps like Duolingo as a prime target for AI.As a result, the stock finished the month down 25%, according to data from S&P Global Market Intelligence. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duolingo Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)