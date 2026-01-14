Duolingo Aktie

Duolingo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 21:13:00

Why Duolingo Stock Lost 46% in 2025 (And What's Next)

Shares of Duolingo(NASDAQ: DUOL) fell hard in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The online and mobile language-learning expert started the year in fine form, as share prices reached a 66.8% year-to-date gain as of May 14. But that was a short-lived peak, and Duolingo ended 2025 at a 45.9% loss.What's up with this roller coaster?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Duolingo Inc

mehr Nachrichten