Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
14.01.2026 21:13:00
Why Duolingo Stock Lost 46% in 2025 (And What's Next)
Shares of Duolingo(NASDAQ: DUOL) fell hard in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The online and mobile language-learning expert started the year in fine form, as share prices reached a 66.8% year-to-date gain as of May 14. But that was a short-lived peak, and Duolingo ended 2025 at a 45.9% loss.What's up with this roller coaster?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duolingo Inc
|
04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Duolingo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)