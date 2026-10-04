Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
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04.10.2026 15:05:01
Why Dutch Bros Stock Dropped 21% in September
Dutch Bros (NYSE:BROS) stock fell 21% in September, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The company is still feeling negative market sentiment after some disappointing earnings updates in August.
Dutch Bros is a relatively small coffee shop chain that has ambitious expansion plans. It owns 1,177 stores as of the end of the second quarter, and it plans to reach 2,029 stores by 2029, nearly doubling today's count.
Image source: Dutch Bros.
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