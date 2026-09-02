Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
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02.09.2026 15:58:52
Why Dutch Bros Stock Fell 26% in August
Dutch Bros (NYSE: BROS) stock fell 26% in August, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Although it released a stellar earnings report, it wasn't enough to please the market.Dutch Bros operates a coffee shop chain that's expanding quickly across the country. It has 1,225 stores as of the end of the second quarter, and management says that it has secured 90% of the stores it needs to reach its goal of having 2,029 stores by 2029. It also has a longer-term goal of 7,000 stores.It's growing rapidly, both with new store count and repeat sales, both of which are driving increased sales. Total revenue increased 32% year over year in the second quarter, and same-shop sales were up 5.8%. Company-owned same-shop sales have been increasing at a faster rate than franchised-store sales, including an 8.3% increase in the second quarter, and the company is transitioning to opening only company-owned stores.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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