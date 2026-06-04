ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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04.06.2026 11:20:18
Why e.l.f. Beauty Stock Dropped13% in May
E.l.f. Beauty (NYSE: ELF) stock fell 13% in May, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The stock began to fall as it got closer to earnings, and although it did get a lift from earnings that beat expectations, it wasn't enough to recover what it had already lost.E.l.f. has made a name for itself by offering mass beauty products customers love at some of the lowest prices on the market. It started with $1 products, and although that's no longer its model, it still aims to offer high value on its makeup while speaking to the values of its users. It's a winning model, and the company continues to grab market share in cosmetics and skin care. Fiscal 2026 (ended March 31) was the seventh consecutive year of market share growth, and the fourth quarter was the 29th in a row with sales growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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