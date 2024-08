Why e.l.f. Beauty Stock Was Falling Today

Investors don't like the look of e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) because, while the fast-growing cosmetics brand smashed estimates in its fiscal first-quarter earnings report, the market disliked its guidance for the second quarter, which includes sharply lower profit margins as it steps up marketing spending.As of 10:13 a.m. ET, the stock was down 14.5% on the news.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool