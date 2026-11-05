The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
06.11.2026 00:03:31
Why Ecovyst Stock Topped the Market Today
Investors considered specialty chemical manufacturer Ecovyst (NYSE:ECVT) to be a special stock on Wednesday. They traded it up after the company published its third-quarter results that morning, and it closed the day more than 2% higher. That trounced the under 0.4% gain of the bellwether S&P 500 index.
For the period, Ecovyst's sales were just under $309 million, which bettered the year-ago quarter by 51%. However, that total includes sales from Calabrian, a business the company acquired at the end of June.
Getty Images. Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.