Why Edgewise Therapeutics Stock Rocked the Market Today
Edgewise Therapeutics (NASDAQ: EWTX) had some rather good news to report from the lab, and investors welcomed it on Wednesday. On that considerable tailwind, the biotech's share price surged nearly 26% higher on the last trading day before Christmas. That morning, Edgewise presented interim data from its ongoing Phase 2 clinical trial of EDG-7500, an investigational drug targeting hypertrophic cardiomyopathy (HCM). This is a genetic heart condition in which the heart's muscle thickens, affecting its ability to pump blood throughout the body. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
