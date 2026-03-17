Edgewise Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QRZ8 / ISIN: US28036F1057
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17.03.2026 23:31:35
Why Edgewise Therapeutics Stock Topped the Market on Tuesday
A significant price target boost from an analyst at a prominent U.S. bank was the main catalyst behind Edgewise Therapeutics' (NASDAQ: EWTX) rise on the stock market on Tuesday. Investors were encouraged enough by the move to bid the biotech's share price up by more than 2%, handily beating the 0.3% rise of the benchmark S&P 500 index. The pundit behind the increase was Tessa Romero of JPMorgan Chase unit JPMorgan. Well before market open Tuesday, she raised her Edgewise price target to $45 per share from $34. She maintained her overweight (read: buy) recommendation on the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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