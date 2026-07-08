Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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09.07.2026 01:09:55
Why electric cars cost more to insure - and what's being done about it
The insurance cost of electric vehicles is still putting many would-be buyers. So what can be done about it?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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