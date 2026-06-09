Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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09.06.2026 03:13:52

Why Eli Lilly Stock Climbed to a New All-Time High Today

Shares of Eli Lilly (NYSE: LLY) rose to a record high on Monday after the medicine maker announced positive clinical trial results for its next-generation weight loss drug. Image source: Getty Images.Retatrutide, Eli Lilly's investigational once-weekly injectable medication, targets three metabolic hormones to suppress appetite, control blood sugar, and support fat loss.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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