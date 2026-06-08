ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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08.06.2026 14:53:00
Why Elon Musk says ASML is the greatest company in Europe
For Elon Musk’s ambitious Terafab project in Texas to be successful, Musk is going to need lots of ASML’s industry-leading lithography machines.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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