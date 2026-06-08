ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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08.06.2026 14:53:00

Why Elon Musk says ASML is the greatest company in Europe

For Elon Musk’s ambitious Terafab project in Texas to be successful, Musk is going to need lots of ASML’s industry-leading lithography machines.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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