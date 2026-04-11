Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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11.04.2026 14:00:02
Why Employers May Be Wary of Adding Crypto or Private Equity to 401(k)s
A proposed federal rule aims to clear the way for retirement savings plans to include alternative assets. But it may not be enough to protect employers from lawsuits.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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