Energy Fuels Aktie
WKN DE: A0J3EU / ISIN: CA2926711045
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18.06.2026 17:19:03
Why Energy Fuels Stock Is Rocketing Higher Today
Poised to end the shortened trading week on a high note, Energy Fuels (NYSEMKT: UUUU) stock is shooting higher this morning. With the company announcing an encouraging development in its rare-earth elements business, investors are bidding up the materials stock. As of 11:04 a.m, ET, shares of Enegy Fuels are up 11.2%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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