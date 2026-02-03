Energy Fuels Aktie

Energy Fuels für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3EU / ISIN: CA2926711045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 18:47:37

Why Energy Fuels Stock Popped Today

Energy Fuels (NYSEMKT: UUUU) stock skyrocketed 15.6% through noon ET Tuesday as further details emerged about President Trump's "Project Vault."Initial reports on Project Vault broke Monday, describing it as a $11.7 billion effort to amass a strategic reserve of rare-earth metals. Rare-earth mining companies such as USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) were first to benefit (and are popping again today). Now, investors in uranium stocks such as Energy Fuels are joining in the fun.Because it turns out the President also wants to buy some uranium.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Energy Fuels IncShs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Energy Fuels IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX eröffnet im Minus -- Ruhiger Start für DAX -- Asiens Börsen schwächer
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, zeigt sich der deutsche Leitindex wenig bewegt. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen