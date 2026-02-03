Energy Fuels Aktie
WKN DE: A0J3EU / ISIN: CA2926711045
|
03.02.2026 18:47:37
Why Energy Fuels Stock Popped Today
Energy Fuels (NYSEMKT: UUUU) stock skyrocketed 15.6% through noon ET Tuesday as further details emerged about President Trump's "Project Vault."Initial reports on Project Vault broke Monday, describing it as a $11.7 billion effort to amass a strategic reserve of rare-earth metals. Rare-earth mining companies such as USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) were first to benefit (and are popping again today). Now, investors in uranium stocks such as Energy Fuels are joining in the fun.Because it turns out the President also wants to buy some uranium.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
