Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
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28.10.2026 15:21:12
Why Enphase Energy Stock Crashed on Wednesday
Solar power microinverter-maker Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) stock collapsed in morning trading Wednesday, falling 15.5% through 10:05 a.m. ET after missing on earnings last night.
Heading into the report, analysts expected Enphase to earn $0.51 per share, non-GAAP, on $303.8 million in sales, but the most Enphase could muster was $0.41 per share on $293.3 million in sales.
Image source: Getty Images.
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