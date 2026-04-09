EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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09.04.2026 18:40:23
Why Eos Energy Stock Is Up More Than 20% Today
Eos Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE) shareholders are enjoying much-needed bullishness today. After a sizable 75% pullback from its January peak, as of 12:36 p.m. ET Thursday the energy-storage specialist's stock is up 23.2%.The prompt? Better-than-expected preliminary Q1 numbers.They're not the company's official first-quarter results; those won't be reported until May. Based on information it already has in-hand, however, Eos Energy's management team anticipates reporting revenue of between $56 million and $57 million for the three-month period ending in March. Although only slightly, that's above analysts' consensus estimate of $55.5 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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