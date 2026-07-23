EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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23.07.2026 23:13:16
Why Eos Energy Stock Just Hit a 52-Week Low After a 49% Plunge in the First Half of 2026
Shares of Eos Energy (NASDAQ: EOSE) hit a high of $19.86 apiece in November 2025. The rally faded fast, with the stock giving back much of that gain by the time the fourth-quarter earnings landed in late February.What happened next made things worse, not better: Eos stock crashed 48.7% in the first half of 2026, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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