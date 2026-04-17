EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
|
17.04.2026 15:20:40
Why EOS Energy Stock Surged Over 25% This Week
EOS Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE) is a name many investors might not know. The stock gained some momentum late last week after pre-announcing a first-quarter revenue and business update. But a news release has the stock flying even higher this week. Shares of the battery energy storage firm have surged 26.5% this week as of Friday morning, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. That's because investors think the stock might mirror Bloom Energy's parabolic move. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EOS Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EOS Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.