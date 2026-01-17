Ermenegildo Zegna Aktie
WKN DE: A3C9KP / ISIN: NL0015000PB5
|
17.01.2026 01:01:06
Why Ermenegildo Zegna Stock Tumbled by Over 13% Today
Ermenegildo Zegna (NYSE: ZGN) stock wasn't fashionable at all for a great many investors on Friday. A recommendation downgrade from a prominent bank sent the menswear specialist's shares down sharply in price, to the point where they closed the trading session more than 13% lower.The downgrading party was Bank of America Securities' Daria Nasledysheva. In her latest Zegna update, she changed her recommendation to neutral from the previous buy. Accompanying this, she also cut her price target slightly to $11.20 per share from $11.50. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Ermenegildo Zegna
Analysen zu Ermenegildo Zegna
Aktien in diesem Artikel
|Ermenegildo Zegna
|8,19
|-13,43%
