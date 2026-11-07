Why Essent Group Stock Slid by Nearly 8% Today

Before market open, Essent Group (NYSE:ESNT) posted its third-quarter earnings release, and investors were quick to react to it. Unfortunately for the insurer and its stock, they gave it a clear thumbs-down, and the shares dived by almost 8% across the trading day as a result.

For the period, Essent's total revenue rose by nearly 20% year over year to more than $374 million. That was on the back of a 25% improvement in net premiums written, to almost $303 million. However, the company's foundational business didn't look so impressive, as new mortgage insurance written dipped to $12.1 billion from $12.2 billion in the third quarter of 2025.

Image source: Getty Images.

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