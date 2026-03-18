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18.03.2026 12:44:00
Why Europe may be the best place to bet on defense stocks
As the conflict in the Middle East escalates and European countries increase budgets, demand for weaponry has continued to boom.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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