Evolv Technologies a Aktie
WKN DE: A3CXT2 / ISIN: US30049H1023
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06.04.2026 12:00:00
Why Evolv Technologies Stock Jumped 14.2% Last Month and Has Kept Surging in April
Despite bearish momentum shaping the broader market in March, Evolv Technologies (NASDAQ: EVLV) stock managed to post big gains. The company's share price climbed 14.2% in the month. Over the same period, the S&P 500 and the Nasdaq Composite declined 5.1% and 4.8%, respectively. Evolv's market-beating performance stemmed from a solid quarterly report and strong forward guidance. Even with the gains, the stock is still down roughly 16% across 2026's trading. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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