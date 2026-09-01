Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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01.09.2026 03:47:50

Why ExxonMobil, Chevron, SLB, and Other Energy Stocks Climbed Today

The U.S. and Iran exchanged strikes, sparking a flare-up in hostilities that threatens to prolong the conflict in the Middle East. The news drove oil prices higher, with Brent crude topping $90 as traders weighed the risk of further strikes disrupting vital shipping lanes through the Strait of Hormuz.Many oil-related stocks rose in response, as investors sought shelter from the storm.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 180,80 2,25% Chevron Corp.
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 141,34 2,23% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

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ATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
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