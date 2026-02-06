ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
06.02.2026 11:45:00
Why ExxonMobil Stock Rocketed 17.5% in January
Shares of ExxonMobil (NYSE: XOM) soared to start 2026, rallying 17.5% January. That was a big move for the leading oil stock. It significantly outperformed the S&P 500, which rose 1.4% in January. Crude oil prices helped give ExxonMobil stock a jolt last month as they rallied for the first time in six months. However, that wasn't the only catalyst fueling the oil stock's rise in January.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
