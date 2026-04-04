ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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04.04.2026 22:45:00
Why ExxonMobil Stock Soared More Than 11% in March
Shares of ExxonMobil (NYSE: XOM) rallied 11.3% in March. Surging crude prices were the main factor fueling the oil behemoth last month. However, rising oil prices weren't the only catalyst driving up Exxon's stock price. Here's a closer look at what fueled the oil stock's surge last month, and whether an investment in ExxonMobil still makes sense after last month's rally.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
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01.04.26
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01.04.26
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01.04.26
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27.03.26
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26.03.26
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23.03.26
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Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
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Aktien in diesem Artikel
|Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|23 930,00
|-4,05%
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|139,22
|-0,04%
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