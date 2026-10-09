Why Fastly Stock Is Soaring Today

Shares of Fastly (NASDAQ:FSLY) are skyrocketing on Friday, Oct. 9. The cloud computing and content delivery network veteran has gained 19% as of 2:54 p.m. ET, driven by one bullish analyst report.

Oppenheimer analyst Param Singh raised Fastly's rating from "Neutral" to "Outperform," with a target price of $35 per share. That's 38% above Thursday's closing price, and Oppenheimer's target remains 17% away even after Friday's jump to $30 per share.

Singh cited Fastly's rising contract values and an array of promising service launches. In particular, Oppenheimer's industry checks suggest strong interest in the company's AI agents and security tools. These are lucrative, high-margin offerings, currently paired with high-octane sales growth.

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