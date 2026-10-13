Why FB Financial Stock Tumbled on Tuesday

FB Financial wasn't improving its investors' financials on Tuesday. Many of them traded out of the regional bank's stock following its release of quarterly results. By the end of the day, its shares had fallen by more than 4%, contrasting unfavorably with the flat performance of the benchmark S&P 500 index.

For its third quarter, FB Financial earned just under $174.5 million in total revenue. That was up only slightly from the $173.9 million in the same period last year. At least its deposit base and loan book grew; total deposits increased by almost 9% year over year to $14.7 billion, while loans held for investment advanced by just under 10% to $13.2 billion.

Image source: Getty Images.

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