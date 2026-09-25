Fervo Energy Aktie

Fervo Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42AVV / ISIN: US31556C1062

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25.09.2026 04:50:55

Why Fervo Energy Stock Is Up Today

Shares of Fervo Energy (NASDAQ: FRVO) rose on Thursday after the next-generation electricity producer announced that it achieved First Power at its flagship Cape Station project in Beaver County, Utah.

Image source: Fervo Energy.

The milestone marks the first time a utility-scale enhanced geothermal project has progressed from planning and development into an operating power plant selling electricity to the grid.

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