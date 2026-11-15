Fervo Energy Aktie
WKN DE: A42AVV / ISIN: US31556C1062
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15.11.2026 19:42:04
Why Fervo Energy Stock Surged This Week
A landmark 15-year power purchase agreement with Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) and operational progress at its Utah facility sent Fervo Energy (NASDAQ:FRVO) soaring 297% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence.
Fervo Energy stock closed at $11.51 on Friday, Nov. 13, up 29% from its close on Friday, Nov. 6. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 2.5%, and the Nasdaq-100 was up 3.5%.
Image source: Getty Images.
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