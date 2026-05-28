Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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28.05.2026 02:14:24
Why Fifa is being investigated over World Cup ticket prices
New York and New Jersey are looking into the association after fans have reportedly been "misled" over ticket sales and seat locations.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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