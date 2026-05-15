Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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15.05.2026 11:38:43
Why Figma Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
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