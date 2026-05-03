Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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03.05.2026 22:47:04
Why Figma Stock Fell 16% in April
Shares of Figma (NYSE: FIG) were pulling back last month even as the broad market moved higher, as the narrative that the design software company would be disrupted by AI picked up steam.Anthropic released a new product called Claude Design, sending Figma stock plunging on the news, and Anthropic's Chief Product Officer, Mike Krieger, stepped down from Figma's board soon before it announced that. Additionally, the kerfuffle around Anthropic's Mythos AI, which was reportedly too powerful to be released to the public, also weighed on Figma and its software-as-a-service (SaaS) stock peers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
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18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
Analysen zu Figma
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