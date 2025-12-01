Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
01.12.2025 23:43:17
Why Figma Stock Fell 28% in November
Figma (NYSE: FIG) fell again last month as the high-flying user-interface, user-experience (UI/UX) cloud software company continued to retreat following its blockbuster IPO at the end of July.In November, the stock pulled back even as it delivered solid results as concerns about an AI bubble, competition from Adobe, and its valuation all seemed to weigh on the stock.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month down 28%. As you can see from the chart below, shares were heading lower through most of the month, though it did recoup some of its losses when the S&P 500 rallied at the end of the month. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Figmamehr Nachrichten
06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
04.09.25
|Figma-Aktie unter Druck: Anleger trotz überaus starkem Quartal skeptisch (finanzen.at)
03.09.25
|Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
20.08.25
|Erste Schätzungen: Figma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
14.08.25
|IPO der Figma-Aktie: Welche Tech-Startups nun mit enem Börsengang folgen könnten (finanzen.at)
05.08.25
|Figma-Aktie startet fantastisch an der Börse - doch war die Aktie bei der Ausgabe zu billig? (finanzen.at)
Analysen zu Figmamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Figma
|30,80
|0,00%
