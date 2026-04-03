Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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03.04.2026 18:11:30
Why Figma Stock Lost 28% Last Month
Figma (NYSE: FIG) is riding a roller coaster in 2026. After a 30.6% price drop in January and a 13.4% gain in February, the digital design and collaboration expert posted a 28.1% drawdown in March, according to data from S&P Global Market Intelligence.There wasn't a big, splashy bombshell event to explain Figma's weakness last month. Instead, it looks like a combination of seemingly modest factors. It's risky to own a richly valued software stock in times of unpredictable economic signals, broad investor skepticism of traditional and cloud-based software businesses, and the rise of direct competition from artificial intelligence (AI) tools.Figma didn't have a disaster in March. No earnings miss, no executive departure, no product recall. The stock just leaked lower, day after day, like a slow tire puncture on a long road trip.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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