Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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08.07.2026 07:30:00
Why Figma Stock Lost 29% in June
Shares of Figma (NYSE: FIG) were taking a dive last month as part of a broader pullback in software stocks amid ongoing fears of AI disruption, especially after Anthropic launched a competing product, Claude Design, in April.Despite that decline, there was some positive analyst chatter for Figma, and the stock stabilized in the second half of June before gaining in the beginning of July.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month down 29%. As you can see from the chart below, most of Figma's losses came in the first half of the month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
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18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Figma
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