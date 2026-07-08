Figma Aktie

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WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

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08.07.2026 07:30:00

Why Figma Stock Lost 29% in June

Shares of Figma (NYSE: FIG) were taking a dive last month as part of a broader pullback in software stocks amid ongoing fears of AI disruption, especially after Anthropic launched a competing product, Claude Design, in April.Despite that decline, there was some positive analyst chatter for Figma, and the stock stabilized in the second half of June before gaining in the beginning of July.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month down 29%. As you can see from the chart below, most of Figma's losses came in the first half of the month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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