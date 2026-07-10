Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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10.07.2026 23:13:20
Why Figma Stock Lost 52% in the First Half of 2026
Shares of Figma (NYSE: FIG) fell 51.6% in the first half of 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence.The collaborative design platform posted excellent financial results, but investors spent the first half of the year worrying about what AI might do to the business.Figma's Q1 2026 report in mid-May was impressive by most measures. Revenue rose 46% year over year to $333.4 million. Non-GAAP earnings per share came in at $0.10, nearly doubling the $0.06 consensus estimate. Net dollar retention hit 139%, the highest level in over two years. Management raised full-year revenue guidance by $55 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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19.02.26