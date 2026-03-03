Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
03.03.2026 16:56:07
Why Figma Stock Shot Up 13% In February
Shares of Figma (NYSE: FIG) were up 13% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. A disruptive design platform for digital applications, Figma stock has begun to recover from its post-IPO downturn, which still numbers 77% in less than a year. The company is growing revenue rapidly by disrupting the collaborative interface design sector, which was previously dominated by Adobe.Here's why Figma stock shot up in February, and whether it is a buy for your portfolio today. Users of Figma can collaborate on digital design through a simple, real-time web browser. These innovations in system design have enabled the company to disrupt Adobe's product in this sector, which remains application-based and more difficult to work with across computing hardware types.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
