Figma Aktie

WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

04.02.2026 01:38:46

Why Figma Stock Tumbled by Nearly 11% on Tuesday

The only design many investors had on Figma (NYSE: FIG) stock on Tuesday was to sell it aggressively. On the back of a drastic price target cut by an analyst tracking the design software company, market players traded out of the shares, leaving them with a loss of almost 11% on the day.Before market open, Piper Sandler's Hannah Rudoff cut her company's fair value assessment on Figma in half, reducing it to $35 per share from the previous $70. Despite that rather significant change, Rudoff maintained her recommendation of overweight (read: buy) on the specialized tech company's equity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
