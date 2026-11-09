FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
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09.11.2026 16:34:00
Why Figs Stock Popped Today
Figs (NYSE:FIGS) stock, a supplier of scrubs to the medical industry, dropped 2% on Friday despite beating earnings in its Q3 report -- but don't fret. Figs is bouncing back this morning, up 7.8% through 10:20 a.m. ET and, in fact, trading 5% above where it stood before reporting earnings.
Image source: Getty Images.
Figs grew its sales 26% year over year to $190.7 million in Q3, beating analyst forecasts for $182.8 million. Earnings of $0.10 per share were $0.03 better than the analyst estimate of $0.07 -- and twice the nickel Figs earned in Q3 last year.
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