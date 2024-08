Why Figs Stock Was Tumbling Today

Shares of Figs (NYSE: FIGS) were taking a dive today after the apparel company best known for scrubs for healthcare workers posted disappointing second-quarter results, including a decline in profits.As of 2:42 p.m. ET, the stock was down 12.5% on the news.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool